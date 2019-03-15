مكتشف الفنانة “أحلام” يعلن عن موهبة صاعدة جديدة.. ويؤكد: “أراهن عليها”

كشف الملحن الكويتي أنور عبدالله، مكتشف الفنانة الإماراتية أحلام، عن موهبة جديدة واضعاً رهانه عليها.

وقال عبدالله بحسب العربية نت : “أضع رهاني في الفترة القادمة على الفنانة والنجمة الصاعدة دلال التي تملك صوتاً واعداً سيكون له تأثيره وحضوره في الأغنية الخليجية”.

وأضاف : “هذه الفنانة تعتبر من أفضل الأصوات النسائية الموجودة في الساحة، ولديها ثقافة وحس وأذن موسيقية، وتعرف ماذا تختار وعندها القدرة على حفظ اللحن بل في أحيان تضيف إلى اللحن بأدائها”.

وأوضح عبدالله ، أنه انتهى من مجموعة أعمال غنائية، آخرها عملان وطنيان تم تصوير أحدهما وعرضه في العيد الوطني بينما الآخر تم بثه عبر الإذاعة قبل يومين.