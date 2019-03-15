فارس كرم بدّو يولعا مع هشام حداد!

متابعة بتجــــــــــــرد: صوّر النجم اللبناني فارس كرم حلقة استثنائية من برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي الكوميدي هشام حداد لصالح شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال “ال بي سي”.
وتم تصوير الحلقة مساء الخميس الماضي في 14 آذار/مارس وسط أجواء فكاهية مميّزة، كما وقدّم خلالها فارس مجموعة من الأغنيات ومنها “بدنا نولعا”، “حبك برم” و”سمع” على أن يتم قريبًا تحديد موعد عرضها.
تجدر الإشارة إلى أن فارس كرم يطلّ في هذه الحلقة للمرّة الأولى بلقاء تلفزيوني منذ طرح ألبومه الأخير “44:36” في موسم الصيف الماضي.
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