نتفليكس تحذف صورا لمأساة سكة حديد كندية من فيلم "بيرد بوكس"

وافقت شبكة "نتفليكس" للبث التدفقي، الخميس، على حذف صور لمأساة السكك الحديدية التي حدثت في كيبيك عام 2013 من فيلم "بيرد بوكس"، مبدية "الأسف" إزاء الألم الذي تسببت به لكندا من خلال استخدام تلك الصور.

وأوضحت الشبكة: "قررنا استبدال تلك الصور، ونأسف على الحزن الذي لحق بمجتمع لاك ميجانتيك".

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وكانت حكومة المقاطعة الناطقة بالفرنسية أعربت في يناير/كانون الثاني للشبكة عن "الذهول والاستياء" بعد استخدام المجموعة "صور مأساة لاك ميجانتيك لأغراض الترفيه".

ومن خلال استخدام صور "مأساة حقيقية لا تزال آثارها ملموسة" في فيلم خيالي، تخطّت الشبكة "حدا خطيرا" كما قالت حكومة كيبيك وحضّتها على إزالة هذه المقتطفات من الفيلم.

وفي يوليو/تموز 2013، خرجت قافلة من عربات صهاريج النفط عن مسارها وانفجرت في قلب مدينة لاك ميجانتيك الصغيرة في كيبيك؛ ما أسفر عن مقتل 47 شخصا، وهي تعد واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديدية في كندا.

