الممثل الأمريكي جوسي سموليت يدفع ببراءته من "تلفيق اعتداء عنصري"

دفع الممثل التلفزيوني الأمريكي جوسي سموليت المتهم بتلفيق هجوم عنصري كاذب عليه، ببراءته الخميس، أمام محكمة في شيكاغو.

ويلاحق الممثل والمغني الأسود والمثلي جنسيا البالغ 36 عاما بتهمة التقدم بشكوى كاذبة ادعى فيها تعرضه لاعتداء عنصري، وتشتبه الشرطة في أنه لفق هذا الاعتداء في محاولة لكسب الشهرة.

وكان سموليت أحد أبطال مسلسل "إمباير" التلفزيوني لكنه طرد منه بعد الكشف عن هذه القضية.

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ويتّهم سموليت أيضا بأنه وجه لنفسه رسالة تحوي شتائم عنصرية ومعادية للمثلية والاستعانة بخدمات شابين أوكل إليهما مهمة الاعتداء عليه في وسط شيكاغو، وكان ادعى أنهما توجها إليه بإهانات عنصرية ومعادية للمثليين قبل ضربه وإطلاق هتافات تتضمن شعار الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب "أعيدوا لأمريكا عظمتها".

وأثار الاعتداء في البداية موجة تعاطف كبيرة وتلقى جوسي سملوتي دعم الكثير من الشخصيات، لكن الشرطة سرعان ما اشتبهت بحقيقة ما حدث، موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الممثل دفع مبلغ 3500 دولار إلى شقيقين من أصول نيجيرية لتنفيذ الاعتداء.

ويؤكد سموليت براءته فيما قالت محاميته إن القضية مليئة بأدلة "مضللة" و"كاذبة في شكل واضح"، ومن المقرر أن يمثل الممثل أمام القضاء مجددا في 17 أبريل/ نيسان.