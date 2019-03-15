خاص- فارس كرم “بدو يولعها” مع هشام حداد

صوّر النجم اللبناني فارس كرم حلقة خاصة مع مقدم البرامج النجم هشام حداد لصالح محطة LBCI.

وعلم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة ان نجم “بدنا نولعا” غنى مجموعة كبيرة من الاغاني الخاصة به، بالإضافة الى اغنيات للسيدة فيروز، ملحم زين، وائل كفوري، عصام رجي، فهد بلان وغيرهم.

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تحدث فارس كرم بكل شفافية عن طفولته وعن والده الراحل وعن علاقاته الغرامية، اضافة الى أمور كثيرة ومشوقة حدثت خلال الحلقة التي تم وصفها “بالحلقة الرهيبة”.

محطة LBCI لم تحدد موعداً لعرض الحلقة التي ستكون بلا شك مميزة خاصة ان فارس كرم معروف بعفويته وخفة ظله وصوته الرائع.

من جهة اخرى، يسافر “كرم” الى الولايات المتحدة الاميركية في جولة فنية تشمل عدداً من الولايات تبدأ في 22 آذار/مارس الحالي في شيكاغو. وفي 23 في ديترويت. وفي 29 في سان دييغو. وفي 30 في لوس أنجلوس.

ثم ينتقل “كرم” الى بوسطن حيث يحيي حفلة فنية تاريخ 5 نيسان المقبل، ثم يوم 6 في نيوجرسي، وفي 12 في سان فرانسيسكو. وفي 13 في في هيوستن. وختاماً يوم 20 نيسان في ميامي.