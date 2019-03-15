اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُكرِّم إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الفنانة نيللي كريم بجانب المخرج الأسباني لويس منيارو والممثل المغربي محمد الشوبي وذلك في الدورة الفضية من المهرجان التي تنطلق في 23 مارس الجاري وتستمر حتى 30منه، فيما يحلّ الفنان كريم عبد العزيز ضيف شرف عليها.

وصرّحت إدارةالمهرجان في بيانٍ صحافي أمس أن تكريمها يأتي تقديراُ للأدوار الناجحة التي أدتها في روائع الأفلام المصرية منذ بداية الألفية الحالية، بفيلم "سحر العيون" و"شباب على الهواء" و"هروب مومياء" و"إسكندرية –نيويورك"... مرورا بفيلم "إنت عمري" و"فتح عينك" و"آخر الدنيا" و"واحد صفر"، وصولا إلى "زهايمر" و"الفيل الأزرق" ثم "اشتباك" الذي صعد بها إلى منصة مهرجان "كان".

وأشارت إلى أن الفنان كريم عبد العزيز ضيف شرف، في هذه الدورة، بعد النجاح الباهر الذي حققه في شاشة السينما العربية، منذ كان عمره ثلاث سنوات حتى اليوم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم نيللي كريم في الدورة الفضية من مهرجان تطوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.