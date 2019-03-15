ألف دولار جائزة من فيفي عبده لموهبة فنية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: اعلنت الفنانة فيفي عبده عن إطلاق جائزة لأحد المواهب الفنية بمسابقة خاصة بها أطلقتها عبر حسابها على "إنستغرام". وكتبت: "انا اسفه كان المفروض اطلع لايف امبارح انا والكوتش/ تمام بلعيد مدربة الطاقة الايجابية لاكن كان فيه عطل في انستجرام و انا كمان عندي دور برد شديد ???????? ان شاء الله هنأجل اللايف ليوم الاربع الجاي ٢٠ مارس الساعة ٩ مساءً. اللايف ده هنختار فيه فائز او فائزه لمسابقة المواهب الشابه و الجايزه هتكون $1000 دولار. يلا كل اللي عندهم مواهب في اي نوع من انواع الفنون ينزل فيديو علي هاشتاج #betheonesportonista".

يشار إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها "عبده" بتقديم جائزة مالية لمتابعيها فيما بدأت المشاركات على الوسم الذي اطلقته.



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