هالة فاخر تواصل تصوير دورها في " قمر هادي"

تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير مشاهدها خلال أحداث مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة بإحدى المستشفيات بالسادس من أكتوبر، وذلك بعدما تعاقدت رسميا على المشاركة في بطولة العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، وإشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي.

وفي السياق ذاته يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير بشكل يومي من أجل سرعة الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى خلال الفترة المقبلة وتسليمها للشركة المنتجة تمهيدا للعرض الرمضاني.

كما تراهن الشركة المنتجة على العمل بقوة خاصة أنه يقدم النجم هاني سلامة في شكل جديد في عمل درامي تشويق مثير، وتعمل على توفير كل ما يحتاجه المخرج رؤوف عبد العزيز حتى يخرج العمل بشكل مميزة للمشاهدين في لوحة فنية رائعة تحت قيادة عبد العزيز .

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ويعد مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء في رمضان الماضي بمسلسل "فوق السحاب" أو قبل الماضي في مسلسل "طاقة نور".

مسلسل "قمر هادي"، بطولة: هاني سلامة وداليا مصطفي ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ ، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.