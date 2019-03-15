قائمة المرشحين لجوائز مهرجان "فيلم فير" الهندي السينمائي

أكد القائمون على حفلة توزيع جوائز مهرجان "Film Fare" الهندي السينمائي للعام 64 على التوالي أن حفلة توزيع الجوائز لجميع المساهمين في الصناعة السينمائية الهندية من ممثلين ومنتجين ومخرجين سينعقد في 23 من الشهر الجاري أي 23 مارس/ أذار 2019 في الهند.

وأكد القائمون على حفلة توزيع جوائز "Film Fare" أن الأسماء المرشحة لاستلام الجائزة، تمت بناء على تصويت من الجمهور وبناء على أعلى إيرادات من حيث شباك التذاكر والميزانية ومن حيث آراء النقاد أيضًا، وتم اختيارها بنزاهة وشفافية شديدة وأنه لا يوجد أية توصيات من أجل أى مرشح من المرشحين .

وقررت إدارة مهرجان " Film Fare " الهندي السينمائي للعام 64 بشكل نهائي ترشيح كلأ من الأسماء التالية لاستلام جائزة المهرجان .

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- موعد طرح فيلم شاروخان الجديد "زيرو" في دور العرض المصرية

جائزة أفضل فيلم :

1 - Andhadhun .

2 - Badhaai Ho .

3 - Padmavat .

4 - Raazi .

5 - Sanju .

6 - Stree .

وجائزة أفضل مخرجين هنديين عن إخراجهم الأفلام الهندية التالية :

1 - المخرج آمار كوشيك عن فيلم Stree .

2 - المخرج أميت شارما عن فيلم Badhaai Ho .

3 - المخرجة ميجنا جولزار عن فيلم Raazi .

4 - المخرج راجكومار هيرانى عن فيلم Sanju .

5 - المخرج سانجاى ليلا بانسالى عن فيلم Padmavat .

6 - المخرج سريرام راجافان عن فيلم Andhadhun .

جائزة أفضل فيلم من حيث آراء النقاد والجمهور .

1 - فيلم Andhadhun 0

2 - فيلم Badhaai Ho .

3 - فيلم Manto .

4 - فيلم Pataakha .

5 - فيلم Raazi .

6 - فيلم Tumbbad .

و جائزة المهرجان لأفضل ممثل هندي بطولة رئيسية عن الأفلام التالية :

Advertisements

1 - أكشاي كومار عن دوره في فيلم Padman .

2 - أيوشمان خورانا عن دوره في فيلم Andhadhun .

3 - راجكومار راو عن دوره في فيلم Stree .

4 - رانبير كابور عن دوره في فيلم Sanju .

5 - رانفير سينج عن دوره في فيلم Padmavat .

6 - شاروخ خان عن دوره في فيلم Zero .

جائزة النقاد لأفضل ممثل هندي ترشح عنها هؤلاء الممثلين عن أدوارهم في الأفلام التالية :

1 - أيوشمان خورانا عن دوره في فيلم Andhadhun .

2 - نواز الدين صديقي عن دوره في فيلم Manto .

3 - رانبير كابور عن دوره في فيلم Sanju .

4 - رانفير سينج عن دوره في فيلم Padmavat .

5 - فارون دهاون عن دوره في فيلم October .

6 - فينيت كومار سينج عن دوره في فيلم Mukkabaaz .

أما جائزة المهرجان لأفضل ممثلة هندية بطولة رئيسية قد ترشح عنها كلأ من :

1 - عليا بهات عن دورها في فيلم Raazi .

2 - ديبيكا بادوكونى عن دورها في فيلم Padmavat .

3 - نينا جوبتا عن دورها في فيلم Badhaai Ho .

4 - رانى موخيرجى عن دورها في فيلم Hichki .

5 - تابو عن دورها في فيلم Andhadhun .

وأخيراً جائزة النقاد لأفضل ممثلة هندية قد ترشح عنها كلأ من :

1 - أنوشكا شارما عن دورها في فيلم Sui Dhaaga : Made in india .

2 - عليا بهات عن دورها في فيلم Raazi .

3 - نينا جوبتا عن دورها في فيلم Badhaai Ho .

4 - راديكا مادان عن دورها في فيلم Pataakha .

5 - تابو عن دورها في فيلم Andhadhun .

6 - تابسى بانو عن دورها في فيلم Mulk .

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- النجم الهندي شاروخان يهنئ زوجته بعيد الزواج

- اتهامات بالسرقة تلاحق فيلم الفنان الهندي أكشاي كومار الجديد