مي فاروق تشارك سليم سحاب في حفل ذكرى موسيقار الأجيال

تحل المطربة مي فاروق ضيفة على حفل الموسيقار الكبير "سليم سحاب"، الذى يقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الخميس، حيث يشهد الحفل عودة سحاب لعمل حفلات غنائية بالأوبرا بعد فترة انقطاع ليست بالقليلة.

ومن جانبها قالت مي إنها في غاية السعادة، لمشاركتها كضيف بهذا الحفل الكبير، الذى يجمع كوكبة من المطربين الكبار، وعلى رأسهم الفنان محمد الحلو وريهام عبد الحكيم، خاصة أن الحفل بقيادة المايسترو المبدع سليم سحاب، الذى تعد عودته للأوبرا من أفضل الأشياء التي حدثت مؤخرًا، نظرًا لكونه علمًا من أعلام الموسيقى في مصر.

وأضافت مي أنها سوف تغنى أغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي لحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب، نظرًا لأن الحفل يحمل اسمه وسوف تكون كل أغاني الحفل من أعماله الرائعة.

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