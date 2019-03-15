شكرا لقرائتكم خبر عن هى دى الحياة.. مى عبد العزيز تجسد معانى الغربة فى أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إحساس وصفه عليا غريب، انه يكون قلبي ما بين مكانين، أسئلة فى دماغي عن مكاني وانتمائي".. بين الحيرة والإصرار التى تجسدت في مثل هذه الكلمات فاجأت المطربة مي عبد العزيز جمهورها العربى بإطلاق أجدد أغنياتها "هي دي الحياة"، بشكل فيديو كليب تم تصويره فى الولايات المتحدة الأمريكية، لخصت خلال كلماتها معانى الغربة ومشاعرها المتقلبة بين الشوق والتحدى والتردد والمتعة فى الاكتشاف. مى عبد العزيز، مرسال التفاؤل والعاطفة فى ساحة الأندرجراوند والمزيكا البديلة بمصر، درست الإعلام فى الجامعة الأمريكية، وامتهنت مشوار الغناء منذ بضع سنوات باللغتين العربية والإنجليزية، وأطلق عليها جمهورها لقب الملاك وسفيرة النوايا الحسنة، نظرًا لاعتيادها السفر إلى الدول الأفريقية الفقيرة لتعليم الأطفال، وعرفت بأغانيها الداعمة لقضايا المرأة، والمبهجة فى مجمل معانيها، ومن أشهرها "أشجع واحدة" و"أنا وانت" و"كلنا بنحاول". Advertisements

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