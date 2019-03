شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر للموسم الرابع من مسلسل You Me Her والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة AT&T Audience Network أول تريلر للموسم الرابع من مسلسل " You Me Her "، ومن المقرر أن يبدأ في 9 أبريل المقبل. سلسلة المسلسلات الكوميدية تتبع "ثرثرة" متعددة الزوايا لأنها تنتقل بين الصعود والهبوط في علاقتها غير التقليدية بين الأشخاص في المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ". Advertisements يشمل طاقم الممثلين جريج بوهلر، راشيل بلانشارد، بريسيلا فايا، ميلاني باباليا، جنيفر سبنس، باتريك جيلمور، اينيس اسمر، جارود يوسف. بدأ الموسم الأول من المسلسل في 22 مارس في عام 2016، والموسم الثانى 14 فبراير من عام 2017، اما الموسم الثالث فبدأ في 20 مارس من عام 2018.

