لاستكمال التصوير.. مي عز الدين في الجيزة وياسمين صبري تسافر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
انتهت الفنانة مي عز الدين من تصوير مشاهدها في ديكور المدرسة بالقرية الذكية ضمن أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة"، فيما تصور حاليا بعض المشاهد الداخلية في شبرامنت بالجيزة.
أما أسرة مسلسل حكايتي، بطولة ياسمين صبري، فتسافر إلى الإسكندرية غدا لتصوير عدد من المشاهد، قبل العودة للقاهرة لاستكمال التصوير.
ويستكمل الزعيم عادل إمام تصوير مشاهده في الديكور الخاص بمسلسل "فالنتينو" في مدينة الإنتاج الإعلامي.
ومن المقرر عرض المسلسلات الثلاثة ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهي من إنتاج شركة سيرجني.
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