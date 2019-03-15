محمد هنيدي يكشف عن صورة نادرة لعلاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان محمد هنيدي صورة نادرة لصديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين، وهو صغير، عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق هنيدي على الصورة قائلا: "علاء ولي الدين"، وانهالت مئات التعليقات التي تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة. يذكر أن محمد هنيدي وعلاء ولي الدين تعاونا كثيرا في العديد من الأعمال في بداية حياتهما الفنية، قبل أن يحصلا على البطولات المطلقة.

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