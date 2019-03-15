كولين فاريل في العرض الخاص لفيلم "Dumbo" باليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقامت شركة "ديزني"، العرض الخاص للنسخة الواقعية الخاصة بفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Dumbo"، مساء أمس الخميس، بقاعة يامانو في اليابان؛ استعدادًا لقرب موعد طرح الفيلم تجاريًا نهاية الشهر الجاري.

وكان في مقدمة الحضور أحد أبطال الفيلم كولين فاريل، الذي حرص على تحية الجمهور فور وصوله، ومخرج الفيلم، تيم بورتن.

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وصرح فاريل لموقع "The Hollywood Reporter"، بأن العمل يعد مشاركته الأولى مع المخرج العالمي توم بورتن، وأنه من أكبر المعجبين بأعماله السينمائية.

تدور أحداث الفيلم حول فيل صغير يمتلك أذنًا عملاقة ويحلم بالتحليق في إطار من الفانتازيا.

يذكر أن "ديزني" لديها مشروع سينمائي آخر هذا العام، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Aladdin" والذي يقوم ببطولته النجم الأمريكي العالمي، ويل سميث، ومن المقرر طرحه تجارياً بشهر مايو المقبل.