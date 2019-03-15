- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 11:48 صباحاً -
كابيلو: رونالدو ليس مثل بيليه ومارادونا وميسي
أكّد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، أن هناك فرق بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، واصفا ميسي بالعبقري، بينما رونالدو باللاعب الإستثنائي.
وقال كابيلو في تصريحات لشبكة سكاي الإيطالية :” رونالدو لاعب كرة قدم إستثنائي، بينما ميسي لاعب عبقري”.
وأضاف :” هناك ثلاثة لاعبين في التاريخ يمكن أن نصفهم بالعباقرة، وهم بيليه ومارادونا وميسي، رونالدو لاعب قوي جدا، لكن ميسي يتميز بأنه عبقري وبأمور أخرى “.
وتابع :” لقد واجهت ميسي عندما كان في سن الـ16 من عمره، حاليا يقوم بنفس الأمور التي كان يقوم بها وقتها “.
كانت هذه تفاصيل خبر كابيلو: رونالدو ليس مثل بيليه ومارادونا وميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.