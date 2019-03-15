كابيلو: رونالدو ليس مثل بيليه ومارادونا وميسي

أكّد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، أن هناك فرق بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، واصفا ميسي بالعبقري، بينما رونالدو باللاعب الإستثنائي.

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وقال كابيلو في تصريحات لشبكة سكاي الإيطالية :” رونالدو لاعب كرة قدم إستثنائي، بينما ميسي لاعب عبقري”.

وأضاف :” هناك ثلاثة لاعبين في التاريخ يمكن أن نصفهم بالعباقرة، وهم بيليه ومارادونا وميسي، رونالدو لاعب قوي جدا، لكن ميسي يتميز بأنه عبقري وبأمور أخرى “.

وتابع :” لقد واجهت ميسي عندما كان في سن الـ16 من عمره، حاليا يقوم بنفس الأمور التي كان يقوم بها وقتها “.