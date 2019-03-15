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كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 11:48 صباحاً -
ما هي خطة محمد رمضان لحماية معجباته من التحرش في حفله!
مع اقتراب موعد حفله الاول، يفكر الفنان المصري محمد رمضان بطريقة لحماية مجباته اللواتي سيحضرن الحفل من التحرش والمضايقات التي قد تحصل معهن بين الحضور خصوصاً وأن العديد من حفلات النجوم في الفترة الاخيرة شهدت حالات تحرش بسبب الزحام الشديد.
ولذلك قرر محمد أن يؤمن حماية الشابات في الحفل وزيادة عدد رجال الأمن به، كما قرر توفير وسائل موصلات لنقل جمهوره من أماكن بعيدة حتى مكان الحفل.
يذكر ان محمد منشغل حالياً بتصوير مسلسله الجديد “زلزال” والذي سيعرض في رمضان المقبل.
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