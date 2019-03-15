شاهدوا كيف إحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها!

إحتفلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها، والتي تدعى “ياسمين” أيضاً، حيث أتمت عامها الـ16.

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وأحضرت عبد العزيز لإبنتها قالب حلوى كبير وضعت عليه الكثير من الشموع، وشمعة حملت رقم 16، كما كتب على قالب الحلوى: “ياسو.. سيف.. بابا.. ماما”، وشهد الحفل حضور عدد كبير من أصدقاء إبنتها.

ونشرت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الحفل وعلّقت: “عيد ميلاد سعيد لكل شيء بالنسبة لي ياسمينا”.

يُذكر أن عبد العزيز كانت قد أعلنت إنفصالها عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة، بعد زواج إستمر 12 عاماً.