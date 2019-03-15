شاهدوا كيف إحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها!

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كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 11:48 صباحاً -
إحتفلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها، والتي تدعى “ياسمين” أيضاً، حيث أتمت عامها الـ16.
وأحضرت عبد العزيز لإبنتها قالب حلوى كبير وضعت عليه الكثير من الشموع، وشمعة حملت رقم 16، كما كتب على قالب الحلوى: “ياسو.. سيف.. بابا.. ماما”، وشهد الحفل حضور عدد كبير من أصدقاء إبنتها.
ونشرت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الحفل وعلّقت: “عيد ميلاد سعيد لكل شيء بالنسبة لي ياسمينا”.
يُذكر أن عبد العزيز كانت قد أعلنت إنفصالها عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة، بعد زواج إستمر 12 عاماً.
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