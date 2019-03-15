فن ومشاهير

شاهدوا كيف إحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها!

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 11:48 صباحاً -

yasmine abdel aziz z

yasmine abdel aziz z

إحتفلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها، والتي تدعى “ياسمين” أيضاً، حيث أتمت عامها الـ16.

Advertisements

وأحضرت عبد العزيز لإبنتها قالب حلوى كبير وضعت عليه الكثير من الشموع، وشمعة حملت رقم 16، كما كتب على قالب الحلوى: “ياسو.. سيف.. بابا.. ماما”، وشهد الحفل حضور عدد كبير من أصدقاء إبنتها.

ونشرت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الحفل وعلّقت: “عيد ميلاد سعيد لكل شيء بالنسبة لي ياسمينا”.

يُذكر أن عبد العزيز كانت قد أعلنت إنفصالها عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة، بعد زواج إستمر 12 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف إحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد إبنتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى