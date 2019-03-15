بين ستيلر يلتقي أصغر بائع خضار في لبنان

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثناء زيارة الممثل العالمي “بن ستيلر” الى لبنان لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أثّرت فيه قصّة الطفل السوري “يزن” البالغ من العمر 8 سنوات، فنشرها الأخير معلّقاً بإيجابية على لقائهما.
وقال: “استمتعت بزيارة الطفل وعائلته اليوم. يبيع هذا الصغير الخضار ليعيل أسرته. هم لاجئون سوريون يعيشون في وادي البقاع بالقرب من الحدود السورية اللبنانيّة”.
وتابع: “لديه 3 إخوة وأخوات، وعاش في ظروف صعبة جداً طوال حياته. غادر والداه أثناء القصف في دمشق في منتصف الليل عندما كان عمره 4 أشهر، ورشا والده أحد حرس الحدود للسماح لهما بالفرار إلى لبنان. عانى من الجوع والبرد والخطر، وعاش في ظروفٍ قاهرة، إلا أن ابتسامته وروحه حيوية وجميلة بشكل لا يوصف”.
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