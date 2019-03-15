رويدا عطية تطرح أغنية جديدة بعنوان “كيفك يا حب”.. استمعوا إليها!

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة السورية رويدا عطية أغنية جديدة بعنوان “كيفك يا حب” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الخاصة على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية هي من عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع رامي رئيس ومن إنتاج شركة “المولى بروداكشن”، وقدّمتها رويدا عطية للمرّة الأولى خلال حلولها ضيفةً على الإعلامي هشام حداد في برنامج “لهون وبس”.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها، حيث تلقت رويدا سيلًا من التعليقات الإيجابية التي أثنى من خلالها محبّوها عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

Advertisements

لمشاهدة فيديو أغنية “كيفك يا حب”: