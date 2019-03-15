هل ستحمل مولودة ميغان ماركل إسم الأميرة ديانا؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أصبح جنس واسم مولود الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل حدثاً اجتماعياً ينتظره الملايين، إذ تبقى أسابيع قليلة على ولادة الطفل الملكي الأول لماركل وهاري، والذي رجحت حلويات وزينة حفلة استقباله في نيويورك على أنه قد يكون أنثى.
بحسب الصحافة البريطانية، توقع الجمهور أن يختار الأمير هاري وزوجته اسم أميرة ويلز الراحلة ديانا، والدة الأمير هاري، ليخلد ذكراها باسم طفلته الملكية الأولى التي قد لا تحمل لقب أميرة، إلا إنْ تدخلت جدته الملكة إليزابيث شخصياً. ورشحت أسماء أخرى جاءت في المرتبة الثانية هي: أليس وفيكتوريا، وآرثر وإدوارد.
وقالت مصادر صحافية: “إن المراهنات على توقعات اسم مولود الأمير هاري الأول أكثر بكثير من المراهنات التي وضعت على اسم مولود شقيقه الأمير وليام الأول. وهذا يشير إلى أن الأمير هاري وزوجته يحظيان بشعبية أكبر.
“ويبرز بوضوح حب الشعب البريطاني لهما، خصوصاً وأن الجميع يعرف أن الأمير هاري كان مقرباً جداً من والدته الراحلة الأميرة ديانا”.
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