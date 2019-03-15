هل تنجب كيم طفلًا رابعًا؟ وكم ستبلغ تكلفة الأمّ البديلة؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت بعض الصحف الأجنبية عن التكلفة الحقيقية لإنجاب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست لطفل جديد عن طريق الأم البدلة، خصوصاً أنّها لجأت لهذه الطريقة لإنجاب طفلها الثالث.

وفي حال أرادت كيم إنجاب طفل رابع وتأكّت شائعات حملها، فعليها تسديد مبالغ كبيرة للقيام بالأمر بعد أن حذّرها طبيبها من الحمل لأسباب صحية، ونصحها بالإستعانة بأمّ بديلة.

وذكرت الصحف الأجنبية أنّ كيم لجأت لوكالة للعثور على الأم البديلة المثالية لإنجاب طفلتها Chicago في العام الماضي، وقامت بدفع 68,850 دولاراً للحصول عليها، وأضافت أنّ الأم البديلة حصلت على 45000 دولار في الإجمالي، والتي تمّ دفعها على 10 أقساط شهرية بقيمة 4500 دولار.

وكانت هناك رسوم إضافية متاحة في حال تبيّن أنّها تحمل توأماً أو حتى ثلاثة توائم، مع 5000 دولار لتغطية هذه التكلفة الإضافية.

فهل ستقدم كيم على هذه الخطوة من جديد، خصوصاً أنّها وزوجها لطالما حلما بإنجاب أربعة أطفال؟