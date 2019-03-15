خالد أرغنش يفاجئ جمهوره بـ “لوك” جديد – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: رصدت عدسات المصورين النجم التركي خالد أرغنش وزوجته النجمة التركية بيرغوزار كوريل خلال ظهورهما سوياً في احد الأماكن العامة مثلما تُظهِر الصورة المرفقة.

واعتمد كل منهما إطلالة “كاجوال”، فظهرت كوريل بـ “تيشرت” أبيض مع سروال “جينز”. أما أرغنش والذي ارتدى قميصاً أبيضاً وسروالاً أسود فأثار فضول الصحافيين بسبب “اللوك” الجديد الذي اعتمده حيث تخلى عن لحيته وشاربه واللذين كانا اعتمدهما خلال السنوات الأخيرة.

وفي ردّه على هذا “اللوك” الجديد قال أرغنش: “استمريت باللحية لفترة طويلة. قمت بالتغيير أردت أن أرتاح قليلا، مرّ الكثير”. فيما كشفت بعض المصادر أن “اللوك” الجديد سببه دوره الذي سيقدمه في فيلمه الجديد “الخطوة الأولى 1919” إذ من المقرر أن يجسد شخصية مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.

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كما يشارك النجم التركي في الفيلم المصري “كازبلانكا” من بطولة الممثل أمير كرارة، ويشارك فيه عدد من النجوم أبرزهم إياد نصار، غادة عادل، دلال عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.

ويشار إلى ان أرغنش متزوج من كوريل منذ عام 2009 وذلك بعد قصة حب جمعتهما في مسلسل “ويبقى الحب” الذي لاقى نجاحاً كبيراً في الوطن العربي وتركيا. ويعبّر الثنائي باستمرار عن حبهما المستمر، ودعمهما لبعضهما البعض.