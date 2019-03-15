هل من مصالحة قريبة بين ميغان ماركل ووالدها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل تخطط لدعوة أبيها توماس ماركل وأختها غير الشقيقة سامانثا ماركل إلى منزلها، بعد إنجابها طفلها الأول الشهر المقبل.

وقالت مصادر مقربة من ميغان إنه على الرغم من كلّ المواقف المحرجة التي سببتها عائلتها، إلا أنها تأمل في أن يكون الطفل بمثابة بداية فصل جديد.

وأشارت إلى أن ميغان تتفهم الضغوط التي يتعرض لها أفراد أسرتها، وتريد أن يستخدموا مركزهم لإحداث تغيير بدلاً من انتقادها في المستقبل.

من جانب آخر، كشفت المصادر نفسها أن ميغان تركتها حيرة من دعوات عائلتها المستمرة لقضاء المزيد من الوقت معهم قائلة: “حياتها السابقة كممثلة أبقتها بعيدة لكن عائلتها لم تشتكِ من ذلك. هي اليوم ليس لديها الكثير من الوقت للمّ الشمل بسبب واجباتها الملكية ومسؤولياتها الجديدة”.

أما قصر كينسينغتون الملكي، فلم يرغب في التعليق على هذه القصة.