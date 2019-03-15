مايا دياب تشوّق الجمهور من الكواليس – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: يعود برنامج “هيك منغنّي” مع النجمة اللبنانية مايا دياب عبر شاشة MTV من جديد، يوم الأحد 17 آذار/مارس الجاري.

وقد أعربت مايا عن حماسها لبدء عرض البرنامج، ونشرت فيديو عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، شوّقت من خلاله متابعيها ومحبي “هيك منغنّي”.

“هيك منغني” من إخراج كميل طانيوس أما تنفيذ الإنتاج فيحمل توقيع كارلا عاد شاهين.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب حققت نجاحًا كبيرًا ببرنامج “هيك من غني” منذ سنوات حيث حصد نسب مشاهدة مرتفعة جدًا بمواسم عرضه كافّة.