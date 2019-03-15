"لوي فيوتون" للأزياء تزيل أي إشارة لمايكل جاكسون في مجموعتها الأخيرة

قررت دار "لوي فويتون" للأزياء سحب أي إشارة إلى مايكل جاكسون الذي شكل الموضوع الرئيسي لمجموعتها في يناير/كانون الثاني بسبب اتهامات متجددة لملك البوب بارتكابه انتهاكات جنسية في حق أطفال.

وقالت ماركة المنتجات الفاخرة في بيان وجهته إلى مجلة "وومنز وير ديلي" إنها لن تسوق أي سلعة فيها إشارات مباشرة إلى مايكل جاكسون.

وكانت مجموعة الخريف والشتاء المقبلين للرجال من تصميم فيرجيل أبلو، مهداة للمغني الأمريكي، وأتت بطاقة الدعوة إلى العرض على شكل قفاز مطرز ببلورات اشتهر به "ملك البوب".

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وكان أبلو، وهو أول مصمم أسود يعين مديرا فنيا لدار أزياء فرنسية فاخرة، كتب مقالا أشاد فيه مطولا بالمغني قائلا: "إنه أيقونة طفولتي وحياتي كبالغ"، مضيفا أنه صبي شب في أحياء فقيرة في إنديانا وأصبح رمزا لوحدة العالم.

وقال فيرجيل أبلو للمجلة: "أدرك أن العرض بات يثير ردود فعل عاطفية على ضوء الفيلم الوثائقي، أنا أندد بأي شكل من أشكال الانتهاك والعنف التي تطال أطفالا".



وعرض فيلم "ليفينج نيفرلاند" الوثائقي مطلع مارس/آذار على شاشة "إتش بي أو" الأمريكية، ويتهم رجلان في الفيلم الذي يمتد إلى 4 ساعات مايكل جاكسون بارتكاب انتهاكات جنسية في حقهما عندما كانا قاصرين.

وأتت هذه الاتهامات بعد نحو عقد على وفاة المغني من جرعة زائدة من مادة مخدرة، ودفعت محطات إذاعية في كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى التوقف عن بث أعمال مايكل جاكسون.