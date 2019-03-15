كليب “قتّال” لـ كنزة مرسلي يحطم هذا الرقم في أقل من شهر

Mar 15, 2019
بعد أقل من شهر على طرح اغنيتها الجديدة “قتّال” على طريقة الفيديو كليب، حقق العمل المصور للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
الكليب، الذي وقعه المخرج زياد خوري ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، سلط الضوء على موضوع الخيانة التي قد تتعرض لها كل امرأة. وكنزة ظهرت بهذا العمل بحالتين المرأة الضعيفة والقوية.
واتخذت كنزة من حسابها الشخصي عبر موقع تويتر منبراً لتشكر الجمهور على دعمهم. وكتبت “شكراً قتّال 4 ملايين مشاهدة”.
وكانت كنزة قد اكدت في تصريح لها الى ان عند سماعها للاغنية لأول مرة شعرت انها ستعجب الناس. ولكنها لم تكن تتوقع ان تحقق هذه الرقم الكبير بوقت قصير.
الاغنية من كلمات عبدو سعود، الحان وتوزيع طارق قادم، انتاج “لايف ستايلز ستوديوز”. اما الفيديوكليب فمن توقيع المخرج المبدع زياد خوري.
“قتّال”، اغنية باللهجة الجزائرية، رومانسية ذات ايقاع سريع، تتكلم عن خيانة الحبيب.
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