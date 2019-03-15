شادي المسلمي: "بيت ست" ينتمي لأفلام الرّعب ويختلفُ عن الأعمال السّائدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال السيناريست المصريّ، شادي المسلمي، إنّ فيلمه "بيت ست"، يشارك في مسابقة المهرجان الرسمية، متمنيًا أنْ ينال إعجاب الجمهور والنّقّاد فور عرضه.

وأضاف في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، خلال حضوره فعاليات مهرجان شرم الشيخ للأفلام الآسيوية، في دورته الثالثة، أنّ الفيلم من نوعية أعمال الرّعب.

وأشار المسلمي في اللّقاء نفسه، إلى أنّ جميع صناع الفيلم من الشّباب، وتظهر جرأة المنتج، وإيمانه بفكرة تقديم عمل مختلف عن المطروح، أو السّائد في السّوق.

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فيلم "بيت ست"، بطولة الأردنية مارجو حداد، ورانيا الخطيب، وسلمى الديب، وعبير الطوخي، ووهو عن قصّة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، إنتاج محمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد عادل.