سوزان نجم الدين تواصل تصوير دورها في " ابن أصول"

القاهرة - سارة عبد الستار
تواصل الفنانة سوزان نجم الدين مسلسلها الجديد "ابن أصول" مع حمادة هلال، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهت من تصوير مشاهدها في الديكور الرئيسي وتصور دورها بشكل يومي للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل.
وتقوم سوزان بدور الأم لحمادة هلال، و قصة حب خاصة تجمعها بابنها في الأحداث أشبه بعلاقة القط والفار، إلا أن تلك العلاقة موجودة في كل بيت وأسرة عربية ولأول مرة تعالج الدراما تلك العلاقات الأسرية الحساسة، والعمل يلقى الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية ويعالجها ضمن جو مليء بالحب والرومانسية والأكشن والاجتماعي".
مسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلي، وأحمد كرارة.
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