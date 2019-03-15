شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات للفنانة لقاء الخميسى بين الجرىء والبرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة لقاء الخميسى، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم 15 مارس، وحرص العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى ومن خارجه على تقديم التهنئة لها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو تليفونيا.

وتظهر دائما الفنانة لقاء الخميسى بإطلالات مختلفة والبعض يصفها بالجريئة خاصة بعد قص شعرها بالفترة الأخيرة والتى أعطتها بريقا جديدا، ويرصد ”الخليج 365” أبرز 10 إطلالات ظهرت بها خلال الـ 3 شهور الأخيرة.



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى

Advertisements



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى تخرجت فى كلية التجارة ثم إلتحقت بمعهد الفنون المسرحية، وعملت بالتدريس بإحدى الجامعات الخاصة، وبدأت حياتها الفنية عن طريق مجال الإعلانات، ثم عملت مسرحية "تحب تشوف مأساة"، للتوالى الأعمال عليها فى مجال السينما والدراما، أما عن حياتها الشخصية، فهى متزوجة من محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى الزمالك، ولديهما ابنان هما آسر وآدهم.