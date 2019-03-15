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فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات للفنانة لقاء الخميسى بين الجرىء والبرىء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة لقاء الخميسى، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم 15 مارس، وحرص العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى ومن خارجه على تقديم التهنئة لها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو تليفونيا.

 

وتظهر دائما الفنانة لقاء الخميسى بإطلالات مختلفة والبعض يصفها بالجريئة خاصة بعد قص شعرها بالفترة الأخيرة والتى أعطتها بريقا جديدا، ويرصد ”الخليج 365” أبرز 10 إطلالات ظهرت بها خلال الـ 3 شهور الأخيرة.

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

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لقاء الخميسى

 

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لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى تخرجت فى كلية التجارة ثم إلتحقت بمعهد الفنون المسرحية، وعملت بالتدريس بإحدى الجامعات الخاصة، وبدأت حياتها الفنية عن طريق مجال الإعلانات، ثم عملت مسرحية "تحب تشوف مأساة"، للتوالى الأعمال عليها فى مجال السينما والدراما، أما عن حياتها الشخصية، فهى متزوجة  من محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى الزمالك، ولديهما ابنان هما آسر وآدهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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