شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تسافر بصحبة أسرة "حكايتى" الإسكندرية للتصوير هناك.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافر الفنانة ياسمين صبرى وباقى أسرة مسلسل "حكايتى" إلى الإسكندرية صباح غدا السبت، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية هناك، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وسافر عدد من صناع العمل من مساعدى الإنتاج والإخراج أمس الخميس لتجهيز مواقع التصوير المقرر العمل فيها.

ومن المقرر أن يسافر الممثلون على مدار أيام التصوير تباعاً، حيث يستمر التصوير فى الإسكندرية لمدة 13 يوماً، ليعود بعدها مخرج العمل أحمد سمير فرج للتصوير داخل القاهرة، وتكثيف التصوير للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه .

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.