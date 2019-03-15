محمد عبدالرحمن يهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزميله الفنان مصطفى خاطر ليهنئه فيها بعيد ميلاده. وعلق عبدالرحمن على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي وعقبال مليون سنة يا خطورة يا قمر وربنا يكتبلنا ويكتبلك النجاح دايمًا يارب". يُذكر أن مصطفى خاطر يصوّر حاليًا مسلسله الجديد "طلقة حظ"، ويشاركه البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل.

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