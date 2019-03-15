صورة| رسالة أسما شريف منير لزوجة طارق في "أبو العروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل "أبو العروسة"، التي تلعب دور زوجة "طارق" الفنان محمود حجازي زوج أسما شريف منير.

وكتبت أسماء، رسالة ساخرة لولاء الشريف: "لأ ده أنا أمنتك على الراجل وسيباهولك عاطفي من الجزء الأول، إنتِ هتسكتي على الحال المايل ده لحد إمتى، ده حتى بطل يحكيلي أنا كمان البنت سلمى دي مش سهلة و هتجرجر الراجل هو إحنا إيه هفأ".

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وأضافت أسماء: "شكلنا كده ملناش غير بعض يا حبيبتي قومي جهزي شنطتك إحنا هنسيبلوا البيت، خلي سلمى تسمعه وتنفعه بقى، نسيت أقولك حاجه أنا بحبك أوي يا زينة ولا يهمك".

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل أبو العروسة"، حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته، الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ميدو عادل، محمود حجازي وكارولين.