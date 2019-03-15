كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب إيفا جرين تعترض على عمل نسخة نسائية من "جيمس بوند"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت النجمة العالمية ‏إيفا جرين، اعتراضها على فكرة ظهور نسخة نسائية لشخصية "جيمس بوند" مؤكدة أنها فكرة ليست جيدة وسوف تبوء بالفشل، حيث انتشر في الفترة السابقة بعض الآراء التي تؤكد عدم وجود أي مشكلات في أن تكون شخصية العميل جيمس بوند سمراء البشرة أو أن يجسدها امرأة.

وسبق أن أكدت المنتجة العالمية الشهيرة باربرا بروكولي انها لن تترد في كسر تقليد أن جيمس بوند يجب أن يكون أبيض البشرة، وأنها لا تمانع في تجسيد ممثل أسود أو امرأة لدور الجاسوس البريطاني في سلسلة أفلام "جيمس بوند".

كانت باربرا بروكولي أنتجت "بوند 24" وتستعد لإنتاج "بوند 25"، الذي من المقرر أن يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانيال كريج.