كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 09:51 صباحاً -

شاهدوا ضبط 3 فنانين متورطين بفيديوهات جنسية مع شابات.. فأعلنوا اعتزالهم!

أعلن الفنان الكوري جونغ جون يونغ عن اعتزاله، بعد ان اعترف بتصوير نفسه خلال ممارسته الجنس مع شابات.

وفي التفاصيل اتخذ جونغ جون يونغ (30 عاماً) قرار اعتزاله، مساء يوم الثلاثاء، بعدما اعترف بتصوير نفسه سراً أثناء ممارسة الجنس مع نساء ومشاركة اللقطات، بعد يوم واحد من إعلان نجم البوب، سونغري، من فرقة “بيغ بانغ”، عن اعتزاله الفن بعد اتهامه بتقديم رشوة جنسية.

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أما الفضيحة الثالثة فهي اعتراف زميلهما يونغ جون هيونغ بمشاهدة هذه الفيديوهات الجنسية التي صُورت سراً لزميليه فأعلن عن اعتزاله ايضاً.





