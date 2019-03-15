أصالة تُثير الجدل.. هل قصدت فجر السعيد بهذا الفيديو؟

بعد هجوم الإعلامية الكويتية فجر السعيد عليها، شاركت الفنانة السورية أصالة متابعيها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مسلسل كويتي. وظهرت فيه الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، وهي تقول: “الشو إسمو هاو هاو والقافلة تسير”.



وكتبت أصالة أنها تلقّت هذا المقطع من أحد المقرّبين لها فعلّقت على الفيديو قائلةً: “تختصر كلّ الكلام، شكرًا فهّودي على هديّتك الظريفة، أصالة”.

واعتبر المعلقون ان أصالة قصدت فجر وتعليقاتها السلبية عليها وحصلت على الكثير من الدعم من المعلقين على الفيديو.