انت الان تتابع تفاصيل خبر فنانة بحرينية تصف الأقصى بـ"قبلة اليهود" وتتسبب بغضب عارم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 09:46 صباحاً - تسبب فيديو منشور للفنانة البحرينية هيفاء حسين، عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، بموجة غضب عارمة بين الفلسطينيين والعرب؛ بعد أن وصفت فيه المسجد الأقصى بأنه "قبلة اليهود"، الأمر الذي دفعها إلى التراجع والاعتذار وحذف المنشور بعد ساعات من تداوله.

واعتبر الفلسطينيون والعرب منشور الفنانة البحرينية، بعد زيارتها للقدس برفقة زوجها الإماراتي حبيب الغلوم، اعترافاً بأن المسجد الأقصى قِبلة لليهود، وتنكّراً للتضحيات الفلسطينيين المتواصلة من أجل القدس والمقدّسات فيها.

الناشط أسامة وصف ما كتبته الفنانة البحرينية حسين بأنه عار وتزوير للتاريخ والحاضر من أجل المال وبيع قِبلة المسلمين لليهود.

أدهم أبو سلمية اعتبر منشور الفنانة حسين بأنه سقوط في قاع القاع، وإصرار على فضح الذات، واصفاً تكريمها من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـ"المصيبة".

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صفي الدين قال في تغريدة عبر حسابه: "بعد تكريمها من قبل محمود عباس، الممثلة البحرينية هيفاء حسين تدنّس المسجد الأقصى وتكتب على حسابها أن المسجد الأقصى للمسلمين وقبلة اليهود!".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد كرّم هيفاء حسين ومنحها وسام الثقافة والفنون "مستوى الإبداع"، من خلال مقره الرئاسي في مدينة رام الله بفلسطين.

وشهدت العلاقات بين البحرين و"إسرائيل" تطوّراً وصل إلى حدّ التطبيع في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية.

كما جمعتهما علاقات سرية على مستوى عالٍ في السنوات الأخيرة، والتقى مسؤولون بحرينيون وإسرائيليون عدة مرات بأوروبا، وعلى هامش الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وفق ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية سابقاً.