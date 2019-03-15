مفاجأة جديدة من كارول سماحة لجمهورها.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن النجمة اللبنانية كارول سماحة تحضّر مفاجأة كبيرة للجمهور وتحديدًا محبّيها في مصر.
ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعلم جمهورية مصر العربية وأشارت في تعليقها عليها إلى أمر جديد ستكشف عن تفاصيله في الفترة المقبلة فكتبت: “مصر.. قريبًا، ترقبونا”.
منشور كارول سماحة لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور حيث أعرب متابعوها عن حماسهم لمعرفة تفاصيل ما تحضّر له في الكواليس.
الجدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان كليب أغنية “مبروك لقلبي” الذي حقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
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