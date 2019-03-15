النجم السوري سامر المصري مع بيرس بروسنان في "The Misfits"

انضم الفنان السوري سامر المصري إلى أسرة الفيلم الهوليوودي "The Misfits" مع الفنان البريطاني بيرس بروسنان، البطل السابق لسلسة أفلام جيمس بوند.

ونشر سامر المصري الذي اشتهر بدور "العكيد" أبوشهاب في مسلسل "باب الحارة" الشهير، صورة عبر حسابه على موقع أنستقرام تجمعه بالممثل العالمي بيرس بروسنان، وعلّق قائلًا: "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي.. بيرس بروسنان.. لقطة من فيلمنا الجديد the Misfits.. قريبًا".

ولم يحدد النجم السوري موعد الانتهاء من الفيلم أو وصوله إلى شاشات العرض.

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ويشارك المصري حاليا في مسلسل "الحرملك" رفقة عدد كبير من النجوم في الوطن العربي، ومنهم الفنانة التونسية درة والنجم السوري باسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وقيس الشيخ نجيب وآخرون، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة وصول المماليك إلى السلطة في بلاد الشام، من خلال فانتازيا شامية ضمن "حدوتة شعبية" من المفترض أن أحداثها تدور في العاصمة السورية دمشق.

وكان آخر أعمال سامر المصري كان مسلسل "السلطان والشاه" الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته الفنان المصري محمد رياض والفنانة الأردنية صفاء سلطان والنجمة اللبنانية مادلين طبر وميسون أسعد ومارغو حداد وغيرهم.