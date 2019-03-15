صورة.. إياد نصار في الجزء الثاني لـ"الفيل الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشرت الصفحة الرسمية لشركة "Mad Solution" للإنتاج السينمائي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، أظهرت الفنان اياد نصار من كواليس الجزء الثاني للفيلم المنتظر "الفيل الأزرق"، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية. وعلقت الصفحة على الصورة قائلة: "الفيل الأزرق 2 بدور العرض السينمائي صيف 2019". والجزء الثاني استكمال للجزء الأول عن شخصية "يحيى" والذي يدخل بالعديد من المواقف المريبة عن طريق تعقد الأحداث والتي تكشف عن العديد من الأسرار، والفيلم بطولة النجم كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، وينضم لهما لأول مرة كل من النجمة هند صبري، إياد نصار، أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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