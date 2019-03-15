شكرا لقرائتكم خبر عن باهر دويدار يكتب الـ 10 حلقات الأخيرة من مسلسل "كلبش3" لأمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب باهر دويدار لـ"الخليج 365"، أنه يسعى خلال الأيام المقبلة للانتهاء من كتابة مسلسل "كلبش3"، للنجم أمير كرارة ، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث سلم دويدار 20 حلقة كاملة للشركة المنتجة، ويواصل كتابة الـ 10 حلقات الأخيرة لتسلميها لصناع العمل مطلع شهر أبريل المقبل بحد أقصى.

وفى السياق ذاته انتهى كرارة وفريق عمله من تصوير مشاهد "الهجرة غير الشرعية" ضمن أحداث المسلسل، التى صورت على شواطئ الأسكندرية، ثم عاد فريق العمل إلى القاهرة لتحديد موعد لإستئناف التصوير مباشرة، ومن جهته يكثف مخرج العمل بيتر ميمى التصوير فى القاهرة من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية .

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يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.