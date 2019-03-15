شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة تظهر ملك البوب يشترى مجوهرات لـ"سافيتشوك" فى الثمانينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع tmzالمعنى بأخبار الفن، مقطع فيديو جديد لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، يرجع تاريخه إلى عام 1989، خلال تسوقه داخل أحد المتاجر الامريكية.

ووفقاً للموقع ذاته فإن جاكسون كان بحوزته طفل صغير يدعى جيمس سافيتشوك ، حيث تم التقاط المقطع من كاميرات مراقبة المركز التجارى الواقع فى منطقة سيمى فالى بولاية كاليفورنيا، وكان يرتدى ثوباً رخيصاً للتسوق لشراء مجوهرات مع الصبى الصغير، كما كان يضع، أسنانًا مزيفة وشعر مستعار.

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واعتقد الأمن أنه بدا مشبوهاً وأوقف حينها جاكسون بالفعل، ظنًا أنه ذاهب لسرقة المتجر، وغطت العديد من وسائل الإعلام القصة فى ذلك الوقت لأنه كان يتم استجواب مايكل جاكسون باعتباره لصًا محتملاً.

وقد تأكد أن الصبى فى الفيديو هو النجم سافيتشوك، ولكن لم يكن أحد يعرف ذلك فى ذلك الوقت، وقال تقرير الموقع ذاته أنه فى بداية الامر، اشترى مايكل اللعب فقط وبعض النظارات الشمسية فى ذلك اليوم.

يذكر أن الفيلم التسجيلى "Leaving Neverland" عرض فى مهرجان صاندانس وأثار جدلا كبيرا، حيث يسرد الفيلم حياة نجم البوب الجنسية، ويتهمه بشكل واضح وصريح بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهم جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، وواجه انتقادات حادة من قبل جمهور جاكسون الذى احتشد أمام بوابات المهرجان، اعتراضا على محتوى الفيلم وهو الفيلم الذى ستقوم بعرضه شبكة قنوات HBO التليفزيونية.