أحمد الفيشاوي عن زوجته: "الحب الحقيقي" .. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا تجمعه بزوجته على البحر. وعلق الفيشاوي على الصور: "الحب الحقيقي". يُذكر أن أحمد الفيشاوي يصور حاليا دوره في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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