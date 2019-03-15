بالصور.. لوبيتا نيونقو بعيون مخيفة في العرض الخاص لـ"Us" في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الخميس، العرض الخاص لفيلم الرعب والإثارة "Us" بمركز سينترال هاوث في لندن، إنجلترا، بحضور فريق عمل الفيلم استعدادًا وترويجًا لطرح الفيلم تجارياً يوم 22 مارس الجاري.

وعلى رأس الحضور من فريق العمل، كانت النجمة الأمريكية، لوبيتا نيونقو والتي ظهرت بإطلالة مخيفة وارتدت عدسات لاصقة باللون الأحمر ترويجًا لفيلمها الرعب، إلى جانب المخرج جوردان بيلي، وينستون دوك، والفيلم تدور أحداثه حول عائلة تقضي وقتًا خاصًا لتكتشف بوجود عائلة متطابقة لها في الشكل تحاول القضاء عليهم.

ونجح جوردان بيلي بأول أفلامه "Get Out" عام 2017، والذي حاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته كأفضل نص سينمائي أصلي، وسط توقعات بترشح جوردان للمرة الثانية بترشيحات حفل توزيع جوائز الأوسكار نهاية العام الجاري.