فيفي عبده تعلن عن جائزة 1000 دولار.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 06:51 صباحاً -
فيفي عبده
أعلنت الفنانة فيفي عبده عن مسابقة للمواهب الشابة، كما اعتذرت عن بث فيديو “لايف”، بسبب إصابتها بالبرد.
ونشرت “فيفي” عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، مقطع فيديو لبوكيه ورد يحمل اسمها، وعلقت: “أنا آسفة كان المفروض أطلع لايف إمبارح أنا والكوتش مدربة الطاقة الايجابية، لكن كان فيه عطل في إنستجرام وأنا كمان عندي دور برد شديد”.
وأضافت:” إن شاء الله هنأجل اللايف ليوم الأربع الجاي ٢٠ مارس الساعة ٩ مساءً، اللايف ده هنختار فيه فائز أو فائزه لمسابقة المواهب الشابة والجائزة هتكون 1000 دولار”.
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