إعلان "Aladdin" يتخطى 15 مليون مشاهدة في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حقق الإعلان الدعائي الرسمي للنسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Aladdin"، والذي طرحته شركة "ديزني" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وتخطيه حاجز الـ15 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط من طرحه، وسط توقعات بالمزيد من المشاهدات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفيلم بطولة النجم الأمريكي العالمي، ويل سميث، ويشاركه نخبة من النجوم والنجمات الشباب من بينهم مينا مسعود، مروان كنزاري، والفيلم من المقرر طرحه تجاريًا يوم 24 مايو المقبل، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية علاء الدين و"جني" التي يجسدها ويل سميث، ومواقفه الكوميدية المعروفة من أحداث النسخة الأصلية والتي قام ببطولتها النجم الراحل روبين ويليامز، إلى جانب العديد من الاستعراضات وأغاني الفيلم الشهيرة منها "A Whole New World".

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وطرحت "ديزني" إعلان تشويقي للفيلم خلال الفترة الماضية، وسط اعتراض البعض على شكل "جني" ويل سميث، ومن المتوقع أن تظهر الشخصية في شكلها النهائي بالشكل الذي يرضي محبي الشخصية الكارتونية.

يذكر أن "ديزني" ستطرح نسخة واقعية من فيلم الرسوم المتحركة "Dumbo" نهاية شهر مارس الجاري.