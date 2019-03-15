كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 05:48 صباحاً -

أعلن الشاعر اللبناني أنيس زبيدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنّه “تم تبليغ واستدعاء مواطنته عارضة الازياء المثيرة للجدل ميريام كلينك للمثول أمام رئيس محكمة المطبوعات القاضي ايلي الحلو في جلسة استجوابها الاولى امام محكمة المطبوعات بتهمة تهديد مؤسس مجلس الشعراء اللبناني الشاعر انيس زبيدي بالقتل وبتهمة القدح والذم بحقه”. وأوضح أنيس زبيدي في المنشور أنه كان قد تقدّم بشكوى ضد ميريام كلينك بسبب تهديدها له بالقتل. وأضاف “جلسة استجواب العارضة ميريام كلينك بتهمة التهديد بقتل الشاعر انيس زبيدي يوم الثلاثاء الواقع في 26-03-2019 العاشرة صباحاً امام رئيس محكمة المطبوعات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة ميريام كلينك بتهمة التهديد بالقتل.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.