منى سلمان إلى الراديو عبر bbc

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انضمت الإعلامية المصرية منى سلمان لأسرة راديو bbc بعد غيابها لفترة عن الشاشة، ركزت خلالها على العمل في مجال التدريب الإعلامي. علماً بأنها خاضت أكثر من تجربة تليفزيونية على الشاشات المصرية في السنوات السابقة وتنقلت بين قناتي دريم والعاصمة.



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