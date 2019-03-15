شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه يوم 15 مارس الجارى.. أعرف أكثر عن فيلم Captive State والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Focus تريلر رسمي جديد لفيلم الخيال العلمى Captive State، المقرر طرحه يوم 15 مارس الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية.
الفيلم من تأليف إيريكا بيني، وإخراج روبرت ويات الذى شارك في كتابة السيناريو أيضا، ومن بطولة فيرا فارميجا، ماشين جان كيلي، مادلين برور، جون جودمان، ألان روك، أشتون ساندرز، كيفن ج. أوكونور، جيمس رانسون، بن دانيلز، تا روندا جونز.
قصة الفيلم تدور فى منطقة شيكاغو بعد أن تم احتلالها من قبل قوة خارجية من الأرض، وتحاول مجموعة "Captive State" استكشاف الحياة على جانبى النزاع المتعاونين والمنشقين.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحه يوم 15 مارس الجارى.. أعرف أكثر عن فيلم Captive State لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.