شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه يوم 15 مارس الجارى.. أعرف أكثر عن فيلم Captive State والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Focus تريلر رسمي جديد لفيلم الخيال العلمى Captive State، المقرر طرحه يوم 15 مارس الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من تأليف إيريكا بيني، وإخراج روبرت ويات الذى شارك في كتابة السيناريو أيضا، ومن بطولة فيرا فارميجا، ماشين جان كيلي، مادلين برور، جون جودمان، ألان روك، أشتون ساندرز، كيفن ج. أوكونور، جيمس رانسون، بن دانيلز، تا روندا جونز.

قصة الفيلم تدور فى منطقة شيكاغو بعد أن تم احتلالها من قبل قوة خارجية من الأرض، وتحاول مجموعة "Captive State" استكشاف الحياة على جانبى النزاع المتعاونين والمنشقين.