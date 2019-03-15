شكرا لقرائتكم خبر عن مش ناسيينك فى الويك إند.. 5 أفلام عالمية تطرح غدا تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح اليوم الجمعة، 15 مارس، الجمعة 5 أفلام عالمية مختلفة، وينتظر الكثير من متابعى السينما وخاصة العالمية إجازة الويك إند للذهاب إلى دور العرض لمشاهدة الأفلام، ولذلك نرصد لكم 5 أفلام تطرح غدا:

فيلم " Captive State"، من تأليف إيريكا بينى، وإخراج روبرت ويات الذى شارك فى كتابة السيناريو أيضا، ومن بطولة فيرا فارميجا، ماشين جان كيلى، مادلين برور، جون جودمان، ألان روك، أشتون ساندرز، كيفن ج. أوكونور، جيمس رانسون، بن دانيلز، تا روندا جونز.

قصة الفيلم تدور فى منطقة شيكاغو، بعد أن تم احتلالها من قبل قوة خارجية من الأرض، وتحاول مجموعة "Captive State" استكشاف الحياة على جانبى النزاع المتعاونين والمنشقين.



Captive State

ثانيا فيلم " Wonder Park" ، العمل تدور قصته حول June وهى فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى Wonderland مخبأة في الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالي والكلام المضحك والحديث، الحديقة في حالة من الفوضى، تكتشف June الحديقة التي جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحري وإعادة الأعجوبة في بلاد العجائب.

الفيلم من بطولة أصوات براينا دينسكى، وجينيفر جارنر، وكين هدسون كامبل، وكنان طومسون، وميلا كونيس، وجون أوليفر، وكين جيونج، ونوربرت ليو بوتز، وماثيو برودريك، ومن تأليف جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك، وروبرت جوردون، وجوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.



Wonder Park

ثالثا فيلم " Five Feet Apart"، العمل من إخراج جوستين بالدوني، وتأليف ميكي داتري، توبياس إياكونيس، ومن بطولة هالي لو ريتشاردسون، كول سبروس نكلير فورلاني، مويسيس آرياس، بارميندر ناجرا، إميلي بالدوني، جاري ويكس، كيمبرلي هيبرت جريجوري، سو لين الأنصاري.

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ويدور فيلم Five Feet Apart حول اثنين من المراهقين المصابين بأمراض تهدد الحياة في الذين يلتقيان في المستشفى، وبالرغم من كل الظروف التي تواجههم يقعان في الحب.



Five Feet Apart

رابعا فيلم " The Mustang"، العمل من بطولة ماتياس شوينيرتس، جيسون ميتشل، بروس ديرن، جدعون أدلون، كوني بريتون، جوش ستيوارت، توماس سميلت، كيث جونسون، نويل جوليمي، جيمس مكفارلاند، الفيلم من إخراج لور دي كليرمون تونير، ومن تأليف منى فاستفولد، بروك نورمان بروك.

ويدور حول قصة رومان كولمان، شخص عصبى عنيف، الذي يمنح الفرصة للمشاركة في برنامج علاجي لإعادة التأهيل.



The Mustang

خامسا فيلم " The Aftermath"، الفيلم من إخراج جيمس كنت، ومن تأليف ريديان بروك، آنا ووترهاوس، ومن بطولة الكسندر سكارسجارد، كيرا نايتلي، جيسون كلارك، كيت فيليبس، جانيك شومان، الكسندر شير، توم بيل، فلورا ثيمان، أبيجيل رايس.

فيلم " The Aftermath" يدور حول فى رحلة إلى ألمانيا عام 1946، عند وصول راشيل مورجان إلى أنقاض هامبورج فى الشتاء القارص، مع زوجها لويس، وهو كولونيل بريطانى اتهم بإعادة بناء المدينة المحطمة، لكن عندما انطلقا إلى منزلهما الجديد فاجأ راشيل اكتشاف أن لويس قد اتخذ قرارًا غير متوقع، وهو أنهم سيشاركون فى البيت مع أصحابه السابقين، أرمل ألمانى وابنته المضطربة.